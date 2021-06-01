شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير : الأهلي يحسم أولى صفقات الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت قناة أون تايم سبورتس إن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد نجحت في حسم أولى صفقات فريق الكرة بالنادي للموسم الجديد.

وقال الإعلامي يحيى حمزة إن الأهلي نجح في الظفر بخدمات كريم فؤاد ظهير نادي النجوم والمُعار هذا الموسم لصفوف إنبي.

وشدد حمزة على أن الصفقة قد تمت بنجاح وتم توقيع اللاعب بشكل رسمي على عقود الانضمام لصفوف الأهلي، ليكون أولى الصفقات الرسمية الصيفية للنادي الأحمر.

وارتبط اسم كريم فؤاد بصفقات الأهلي على مدار الفترة الأخيرة، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة موسيماني على تدعيم مركز الظهير الأيمن.

ويشغل كريم فؤاد المركز الأيمن لإنبي، فضلاً عن قدرته في اللعب كظهير أيسر أيضاً.

ويُعد كريم فؤاد أحد نجوم منتخب مصر الأوليمبي الذي يتأهل لخوض دورة طوكيو الأوليمبية في الصيف المقبل.