شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك الأسبق يُلمح لرحيل كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ألمح ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة الزمالك الأسبق، إلى إمكانية رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الفرنسي لفريق الكرة بالنادي، عن مهمته مرة أخرى.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مدير فني لفريق كرة كبير.. بدأت تحوم حوله وتحاصره عروض خارجية وهو يناقشها مباشرة أو عن طريق وكيله معتمدًا على أن الشرط الجزائي لا يتجاوز 150 ألف دولار».

وأكمل: «وهذا لا يعني شيئا للجهات التي تود التعاون معه. وبالمناسبة لدي التفاصيل».

وكان الزمالك قد وضع شرطاً جزائياً بقيمة 150 ألف دولار في عقد كارتيرون خلال ولايته الثانية.

ورحل الفرنسي عن قيادة الزمالك في توقيت حرج في سبتمبر من العام الماضي، قبل أن يعود مجدداً لقيادة الفريق بعد ترك مهمته مع التعاون السعودي.