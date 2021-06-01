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إيقاف حكم «الفار» لمباراة الزمالك والجونة

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري إيقاف حكم الفيديو لمباراة الزمالك والجونة عمرو الشناوي، بسبب بعض الأخطاء التي ارتكبها خلال اللقاء.

وتعادل الزمالك سلبياً أمام الجونة بملعب الأخير، مساء الأحد الماضي، بمنافسات الجولة رقم 25 من عمر مسابقة الممتاز.

وأفادت مصادر بأن عدم استدعاء الشناوي لحكم الساحة محمود ناجي في عدة حالات تحكيمية مهمة خلال المباراة، دعت لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد لاستبعاده خلال 3 مباريات مقبلة.

وشهدت مباراة الزمالك والجونة عدة حالات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها طرد الظهير الأيمن للفريق الساحلي العربي بدر، فضلاً عن وجود شكوك حول وجود ركلة جزاء للفريق الأبيض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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