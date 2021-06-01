شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حكم «الفار» لمباراة الزمالك والجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري إيقاف حكم الفيديو لمباراة الزمالك والجونة عمرو الشناوي، بسبب بعض الأخطاء التي ارتكبها خلال اللقاء.

وتعادل الزمالك سلبياً أمام الجونة بملعب الأخير، مساء الأحد الماضي، بمنافسات الجولة رقم 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأفادت مصادر بأن عدم استدعاء الشناوي لحكم الساحة محمود ناجي في عدة حالات تحكيمية مهمة خلال المباراة، دعت لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد لاستبعاده خلال 3 مباريات مقبلة.

وشهدت مباراة الزمالك والجونة عدة حالات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها طرد الظهير الأيمن للفريق الساحلي العربي بدر، فضلاً عن وجود شكوك حول وجود ركلة جزاء للفريق الأبيض.