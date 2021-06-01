شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موعد نهائي كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حددت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون المصري لكرة القدم موعداً مبدئياً لإقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر في الموسم الحالي 2020-2021.

واستقرت اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد على أن يكون يوم 19 من سبتمبر المقبل موعداً لنهائي كأس مصر على ملعب القاهرة الدولي.

وكان أحمد مجاهد قد صرح خلال تصريح تليفزيوني على الانتهاء من مسابقة الدوري في الأسبوع الأخير من أغسطس المقبل، على أن يكون التاسع عشر من سبتمبر هو موعد نهائي كأس مصر.

وشهد اجتماع لجنة الأندية أمس الاثنين مناقشة العديد من المفات الهامة بين اللجنة الثلاثية ومندوبي أندية الممتاز في مقدمتها موعد نهاية الدوري وتحديد جدول للمباريات المؤجلة.