محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وكالات

أعلنت رابطة البريميرليج عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي.

وتصدر محمد صلاح لاعب ليفربول القائمة التي ضمت 8 لاعبين كان على رأسهم محمد صلاح. وكان ليفربول قد أنهى موسمه في المركز الثالث من الدوري الانجليزي الموسم المنصرم.

وضمت القائمة لاعبين من فريق مانشستر سيتي المتوج بلقب الدوري، هما كيفين دي بروين صانع الألعاب، والمدافع روبين دياز.

وضمت القائمة أيضاً كلاً من البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، والمهاجم الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام.

وكذلك كلاً من جاك جريليش لاعب وست هام وماسون ماونت لاعب تشيلسي.