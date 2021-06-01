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محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

1 يونيو 2021

15:01 مساء

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وكالات
أعلنت رابطة البريميرليج عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي.
وتصدر محمد صلاح لاعب القائمة التي ضمت 8 لاعبين كان على رأسهم محمد صلاح. وكان ليفربول قد أنهى موسمه في المركز الثالث من الدوري الانجليزي الموسم المنصرم.
وضمت القائمة لاعبين من فريق مانشستر سيتي المتوج بلقب الدوري، هما كيفين دي بروين صانع الألعاب، والمدافع روبين دياز.
وضمت القائمة أيضاً كلاً من البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، والمهاجم الإنجليزي هاري كين هداف توتنهام.
وكذلك كلاً من جاك جريليش لاعب وست هام وماسون ماونت لاعب .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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