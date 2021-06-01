شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة دوري أبطال أوروبا تطارد جوارديولا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

يبدو أن لعنة دوري أبطال أوروبا أصبحت تواجه الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي عقب خسارته النهائي أمام تشيلسي مساء السبت الماضي.

وكان جوارديولا قد وصل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى مع الفريق الإنجليزي، بعد آخر تتويج له بلقب دوري الأبطال حينما كان مدرباً لبرشلونة حيث حقق معه اللقب عامي 2009، و2011.

ومنذ هذه الفترة لم يتمكن جوارديولا من التتويج باللقب أو الوصول إلى المباراة النهائية، حيث قاد خلال الفترة من 2013 إلى 2016 بايرن ميونيخ الألماني وودع البطولة في ثلاث مناسبات من نصف النهائي بعد الخسارة أمام الثلاثي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

ليكون نهائي عام 2021 عقدة جديدة للمدرب الإسباني في دوري أبطال أوروبا، رغم ما قام به من دعم للفريق من لاعبين.