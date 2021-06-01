شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين ارتبطت أسماؤهم بالعودة مجددا للزمالك الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبطت أسماء 3 لاعبين في الدوري، بالعودة للنادي الزمالك في الموسم المقبل، بعد التألق الكبير لهم هذا الموسم، لينالوا إشادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وسقط نادي الزمالك في فخ التعادل السلبى أمام الجونة في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة في الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري، ليفقد نقطتين مهمتين في صراع التتويج باللقب.

واستقر نادي الزمالك على العمل على عودة 3 لاعبين لصفوف الفريق الموسم المقبل وهو ما نستعرضهم في التقرير التالى..

باسم مرسى

رحب مسئولو مصر المقاصة بعودة باسم مرسي مهاجم الفريق لصفوف القلعة البيضاء، حال وجود رغبة لدى مسئولى النادي الأبيض لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وانضم باسم مرسي لصفوف نادي الزمالك فى موسم 2014/2015، واستمر مع القلعة البيضاء حتى موسم 2017/2018، شارك خلالها فى 137 مباراة، وسجل 50 هدفاً وصنع 15 لزملائه بالفريق.

وقال بكري سليم، إن نادى المقاصة يعتبر نفسه امتدادا لنادى الزمالك وأى لاعب سيطلب النادى الأبيض ضمه سيجد التعاون الكامل لذلك، خاصة باسم مرسي الذى يراهن عليه لتحقيق لقب هداف الدوري هذا الموسم، وهناك ترحيب بإتمام هذه الصفقة أو أى صفقة أخرى، ونفس الأمر ينطبق علي باقي الأندية مثل الأهلي وبيراميدز وأكبر دليل علي ذلك موافقة نادي المقاصة علي انتقال إيهاب جلال لتولي تدريب نادي الإسماعيلي وبالفعل نجح في صناعة الفارق منذ توليه المسئولية.

محمد إبراهيم

دخل محمد إبراهيم، صانع ألعاب سيراميكا، دائرة اهتمامات نادي الزمالك، لتدعيم مركز صناعة اللعب الذى أصبح أحد المراكز الأساسية التي تشغل بال الجهاز الفني للفريق الأبيض.

ويسعى جهاز الزمالك لتدعيم مركز صناعة اللعب في ظل عدم وجود بديل ليوسف أوباما لاعب الفريق الحالي، ليدخل مركز صانع الألعاب في دائرة اهتمامات جهاز الزمالك، الذى يسعي لتوفير بديل لأوباما على نفس المستوى.

وتصدر محمد إبراهيم المشهد خاصة بعد تقديمه أداء متميزا مع سيراميكا في الموسم الحالي، وقبلها تألقه مع فريق المقاصة ليستعيد جزءا كبيرا من مستواه الفني.

مصطفى فتحى

منح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، الضوء الأخضر لعودة مصطفى فتحى لصفوف القلعة البيضاء مع بداية الموسم الجديد، بعد تألقه اللافت مع الفريق السكندري.

ونجح ‏مصطفى فتحي لاعب الزمالك المعار لصفوف سموحة، فى رفع رصيده من الأهداف التي سجلها في الدوري هذا الموسم إلى "9" أهداف بجانب صناعته لـ "5" أهداف ليكون قد ساهم في "14" هدفا مع الفريق السكندري منذ انتقاله إلى صفوفه فى الميركاتو الشتوي الماضي.

واستطاع مصطفي فتحى بذلك التفوق على أفضل مواسمه التهديفية في الدوري مع الزمالك موسم 2015-2016 والتى سجل خلالها "5" أهداف، وأصبح هذا الموسم الأكثر الذي يُساهم فيه بالأهداف.