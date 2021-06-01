شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم صفقة كريم فؤاد مقابل 15 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم النادي الأهلى صفقة كريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم المعار لنادي إنبي مقابل 15 مليون جنيه بعدما توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي سيتم الإعلان عنه عقب نهاية الموسم وانتهاء اعارة اللاعب مع إنبي بنهاية الموسم الحالي

جاءت حسم الأهلى للصفقة بعدما خرج انبي من سباق الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي بسبب رغبة كريم فؤاد في اللعب للأهلى وهو ما أكده اللاعب لمسئولي النجوم وأيضا لمسئولي إنبي عندما طالبوه بالتوقيع على العقد الجديد

الجهاز الفني للأهلى طلب التعاقد مع كريم فؤاد لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق التي تعاني من عجز حيث لا يوجد سوي محمد هانى الذى يعاني من كثر الإصابات وتراجع مستواه لفترات طويلة

و انسحب نادى انبى من صفقة شراء كريم فؤاد من خلال إعلان عدم قدرته في تفعيل البند الذى يسمح له بشراء اللاعب مقابل سداد 15 مليون جنيه بانتهاء المدة المحددة له لشراء اللاعب .

وقال مصدر بانبى أن انسحاب النادى من الصفقة نظرا لسياسة النادى القائمة على ترشيد النفقات وعدم سداد أي مبالغ كبيرة لشراء لاعبين من خارج النادي مع الاعتماد على تدعيم الفريق من خلال قطاع الناشئين الذى يضم عدد من المواهب التي تحتاج للفرصة .

وأضاف المصدر أن اللاعب لديه رغبه في عدم الاستمرار بصفوف إنبي نظرا لرغبته في الانتقال للاهلى في الموسم المقبل في ظل المفاوضات القائمة بين إدارة الأهلى ونادي النجوم بشأن ضم اللاعب في الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليمني للفريق الأحمر.