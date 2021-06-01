شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة يحدد 3 مواعيد لانتهاء الدورى.. تعرف عليها،المقاصة يفتح أبوابه لأيمن حفنى حال الرحيل عن الزمالك،الأهلي يغلق ملف التعاقد مع نجم صن داونز فى الميركاتو الصيفى .

الأهلي يغلق ملف التعاقد مع نجم صن داونز فى الميركاتو الصيفى

أغلق مسئولو ملف التفاوض مع الأوروجوياني جاستون سيرنيو، لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقي، رغم أن اللاعب مازال يمارس ضغوطاً على إدارة ناديه للرحيل والانتقال للأهلي، وطالب محمود الخطيب رئيس الأهلي من الجميع فى النادي عدم التحدث مع وكيل اللاعب أو التفكير فى التعاقد معه، حتى لو عرض سيرينو الانتقال للقلعة الحمراء، كما يتردد في وسائل الإعلام الجنوب أفريقية الفترة المالية. كارتيرون يُعيد تقييم الحراس الثلاثة قبل فرمان الاستغناء النهائى يستغل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فترة الراحة من المباريات والتى تصل لأسبوعين لإعادة ترتيب أوراقه، سواء على المستوى الفني باستغلال تلك الفترة لمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها داخل المستطيل الأخضر، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ضغطا كثيفا للمباريات، ما منع المدير الفني من تصحيح الأخطاء التي يرتكبها اللاعبون بالشكل الأمثل.

اتحاد الكرة يحدد 3 مواعيد لانتهاء الدورى.. تعرف عليها

حدد مسئولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة 3 مواعيد لانتهاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم خلال الاجتماع مع الأندية أمس، حيث لم تتضح الصورة حول الموعد النهائى لانتهاء المسابقة.

الأهلى يتفق مع معلول على البقاء فى تونس عقب معسكر نسور قرطاج