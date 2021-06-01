شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الزمالك دفع 200 ألف جنيه "كاش" قبل رفع الإيقاف عن إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن نادى الزمالك سدد 200 ألف جنيه "كاش"، لخزينة الجبلاية قبل مشاركة إمام عاشور لاعب الفريق الابيض فى مباراة الجونة الأخيرة بالدورى.

واوضح مسؤولو الجبلاية أن اتحاد الكرة رفض السماح للاعب للعودة للمشاركة والظهور فى المباريات قبل سداد الغرامة الموقعة عليه من قبل لجنة الانضباط وقيمتها 200 ألف جنيه، وهو ما استجاب له الزمالك.

وكانت لجنة الانضباط أعلنت ايقاف إمام عاشور 12 مباراة بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك مواليد 99، بينما رفضت لجنة التظلمات تخفيض العقوبة.

على صعيد متصل، استقر مسئولو نادى الزمالك على تعديل عقد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الكروى الأول، مع بداية الموسم الكروى الجديد، خاصة أن قيمة عقد اللاعب الحالية لا تتناسب مع إمكانياته وعطائه مع الفريق.

ويحصل إمام عاشور مع الزمالك على راتب سنوى قيمته 800 ألف جنيه، الأمر الذى يضعه فى أقل فئة وسط باقى زملائه بالفريق، ما دفع مسئولى النادى لتعديل عقد اللاعب مع بداية الموسم المقبل.

وانضم عاشور لصفوف الزمالك مطلع الموسم الماضي من صفوف فريق غزل المحلة، وشارك مع الزمالك فى 13 مباراة بالدورى هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3، كما شارك اللاعب فى 4 مواجهات بدورى أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك قمة الجدول برصيد 55 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 41 نقطة ويتبقى للفريق الأحمر 6 مباريات مؤجلة، وفى حالة فوز المارد الأحمر بجميع مؤجلاته سيزيد الفارق مع الزمالك إلى 4 نقاط وينتزع القمة.

وحصل فريق الزمالك على راحة لمدة 5 أيام بعد التعادل السلبى مع فريق الجونة، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.