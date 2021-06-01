شكرا لقرائتكم خبر عن التأهل لنصف نهائي الكأس يمنح جهاز عبد العال فرصة جديدة مع أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح تأهل أسوان إلى الدور نصف النهائي بكأس مصر، فرصة جديدة للجهاز الفني للفريق بقيادة علاء عبد العال، لقيادة أبناء الجنوب في الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء قوية عن إمكانية تغيير الجهاز الفني لأسون بعد تراجع نتائج تماسيح النيل في الدوري العام.

وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن هناك حالة من الاستقرار الفني وأن مجلس إدارة أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان لا يفكر في إجراء تعديلات بالجهاز الفني للفريق بالوقت الحالي.

وتأهل أسوان إلى نصف نهائي كأس مصر للمرة الثانية في تاريخ زهرة الجنوب بعد الفوز على المصري في مباراة الدور ربع النهائ بنتيجة 5/4، بركلات الجزاء الترجيحية، وكانت الوقت الأصلي والإضافي للقاء قد انتهى بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 2/2.

وأبدى علاء عبد العال، المدير الفني لنادي أسوان، سعادته البالغة بتأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس مصر، وذلك عقب تغلبه على فريق المصري البورسعيدي ، وقال عبد العال، في تصريحات تليفزيونية: "قدمنا مباراة كبيرة أمام المصري أحد أضلاع المربع الذهبي للدوري العام، ونجحنا في العودة بعد التأخر بهدفين، كما أن الهدف الأول للمصري الذي سجله لاعبنا أحمد الصغيري في مرماه من تسلل واضح ولا أعلم كيف تم احتسابه".

واختتم عبد العال: "تغلبنا على الإرهاق خلال هذه المباراة، وذلك عقب عودتنا من الإسكندرية عقب مباراة الاتحاد السكندري الماضية، ثم السفر مرة أخرى ومواجهة المصري الذي يخوض جميع مبارياته على استاد الإسكندرية، وهذه أحد العوامل التي يستفيد منها الفريق البورسعيدي بشكل كبير، كما أننا سنخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف، حتى نستعد بشكل جيد للمباراة المقبلة أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري العام".