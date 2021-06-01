شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الطيور المهاجرة سلاح القطبين فى الميركاتو الصيفى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فترة إنتقالات الميركاتوالصيفى المقبلة إعتماد القطبين " الأهلى و الزمالك "على عودة الطيور المهاجرة لتدعيم الصفوف فى ظل تألقهم فى الأندية المعارين لها فى هذا الموسم ، حيث يرصد الخليج 365 أبرز الطيور المقرر عودتها إلى بيتها موسم 2021 2022 فى التقرير التالى :

استقر مسئولو النادى الأهلى، بشكل شبه نهائي، على إعادة الثنائى أحمد عبد القادر "حمدى" وعمار حمدى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما نال الثنائى إعجاب وإشادة الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسومانى.

وتتجه النية بشكل كبير لإعادة أحمد عبد القادر الذى يُقدم عروضاً جيدة مع سموحة، ونفس الأمر مع عمار حمدى لاعب الاتحاد السكندرى، وإن كانت الأسابيع الأخيرة من بطولة الدورى هذا الموسم سيكون لها الدور الأكبر والرسمى فى حسم مصير الصفقتين وعودتهما للقلعة الحمراء.

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على عودة مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق المعار لصفوف سموحة مع بداية الموسم الجديد، بعد تألقه الملفت مع الفريق السكندري، منذ انتقاله لصفوفه في الانتقالات الشتوية المقبلة، مع حاجة الزمالك لخدمات اللاعب الذى يمتاز بالمهارة والسرعة وايجادة تسجيل الأهداف وصناعتها لزملائه.

ونجح ‏مصطفى فتحي فى رفع رصيده من الأهداف التي سجلها في الدوري هذا الموسم إلى 8 أهداف بجانب صناعته لـ 5 أهداف ليكون قد ساهم في "13" هدفا مع الفريق السكندري منذ انتقاله إلى صفوفه فى الميركاتو الشتوي الماضي، وإستطاع اللاعب بذلك التفوق على أفضل مواسمه التهديفية في الدوري مع الزمالك موسم 2015-2016 والتى سجل خلالها "5" أهداف، وأصبح هذا الموسم الأكثر الذي يُساهم فيه بالأهداف.

فيما أصبح أحمد ياسر ريان، لاعب الأهلى المعار إلى سيراميكا، مطلبا جماهيريا من أجل العودة إلى صفوف القلعة الحمراء لقيادة الهجوم فى الموسم المقبل، فى ظل تألقه الملفت للنظر وثبات مستواه، فضلا عن احتياج الفريق لخدماته.

ومن المنتظر أن تدرس لجنة التخطيط فى الأهلى عودة اللاعب فى ظل المطالب الجماهيرية القوية بعودة اللاعب لسد ثغرة الهجوم، حاصة أن اللاعب يمتلك قدرات هجومية ومهارات قوية.

ومن المتوقع أن يتم قيد أحمد ريان في قائمة الأهلي للموسم الجديد، خاصة أنه يعانى من أزمة في الخط الأمامي، في ظل ابتعاد الثلاثي والتر بواليا ومروان محسن وصلاح محسن عن التألق مع الفريق الأحمر، وهو ما دفع الجهاز الفني للاعتماد على محمد شريف في مركز المهاجم الصريح بشكل أساسي.

وقد يكون ريان الحل الأمثل أمام الأهلي لتدعيم خط هجومه بعد تألق اللاعب رفقة سيراميكا في الموسم الحالي، وأثقل موهبته من تجربته مع الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

ويعد أحمد ياسر ريان أحد المواهب التي ينتظرها مستقبل واعد في الكرة المصرية، ولد أحمد ريان فى الرابع والعشرين من شهر يناير عام 1998، والتحق بناشئى القلعة الحمراء، وينتمى لأسرة كروية عاشقة للفريق الأحمر، فوالده هو النجم السابق ياسر ريان ظهير أيسر النادى الأهلى المعتزل، والذى تعلم منه المهاجم الشاب حب الكيان الأحمر.

أخطر مسئولو نادي الزمالك، الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندري، بعودته للقلعة البيضاء في بداية الموسم الجديد، والتمسك بوجوده في قائمة الموسم المقبل، بعد قضائه المواسم الأخيرة معارا لصفوف زعيم الثغر.

وقام مسئولو الزمالك بالحصول على عقد رزاق سيسية للتأكد من سريان العقد للموسم المقبل، وليس بنهاية الموسم بعد الشائعة الأخيرة بانتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم، وتأكد مسئولو القلعة البيضاء من استمرار العقد كما تواصل بعض المسئولين داخل النادي مع اللاعب لاخطاره بالاستقرار على عودته وتفعيل عقد جديد يربط بين النادي واللاعب لمواسم مقبلة.