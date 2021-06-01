شكرا لقرائتكم خبر عن ونش الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ 26 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك والمنتخب الوطني بعيد ميلاده الـ 26 اليوم حيث ولد لاعب القلعة البيضاء في الأول من يونيو عام 1995.

محمود الونش انضم للزمالك موسم 2016 قادما من فريق طلائع الجيش الذي بدأ مسيرته فيه وتدرج من قطاع الناشئين حتي الفريق الأول.

بدأ الونش رحلته الجديد مع الزمالك اول موسم بقوة حيث شارك في 113 مباراة تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة هدف، وفي الموسم الماضي فشارك الونش مع الزمالك في 18 مباراة، وشكل ثنائية مميزة مع محمود علاء زميله بالفريق، ليكون أحد أكثر اللاعبين مشاركة في التشكيل الأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

استطاع الونش في سنوات قليلة أن يحصد العديد من البطولات مع نادي الزمالك كان أبرزها، بطولة كأس مصر مرتين، وبطولة كأس السوبر المصري مرتين، وبطولة كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضاً.

ومع منتخب الفراعنة، انضم الونش إلى المنتخب الوطني في 25 مايو عام 2108 وشارك في مباراتين دوليتين فقط.

ويتطلع الونش في الفترة المقبلة إلى زيادة المزيد من البطولات مع القلعة البيضاء، خاصة وأن الفريق الأبيض يشارك في نصف دوري أبطال أفريقيا في النسخة القائمة ولديه حظوظ قوية في التتويج باللقب الأفريقي الغائب طويلاً عن القلعة البيضاء.

من ناحية أخرى رفض محمود حمدي الونش مدافع الزمالك والمنتخب الوطني الدخول في مفاوضات مع بعض مندوبي أندية من السعودية والإمارات بشأن التعاقد معه فى الموسم المقبل.

وطلب الونش من الوسطاء عدم الدخول في مفاوضات أو فتح باب التفاوض بينه وبين أي نادي حتي نهاية الموسم، ولحين عقد جلسة مع إدارة النادي والحصول علي موافقة بالرحيل للاحتراف الخليجي سواء علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وتلقي محمود الونش عدة عروض من أندية سعودية واماراتية، بعد تألقه مع الزمالك والمنتخب الوطني وأصبح أحد أقوى المدافعين في أفريقيا ، الا ان اللاعب ابدى رفضه التام لمناقشة تلك العروض احتراما لنادي الزمالك وجماهيره، وطلب ان يكون التفاوض عن طريق النادي وفي نهاية الموسم.