شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موعد انتهاء الدورى وكأس مصر هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، اجتماعا مع الأندية أمس بمقر الجبلاية، لمناقشة بعض العراقيل التى تعطل الدورى وأبرزها المؤجلات والتوقفات الدولية، كما تم مناقشة المواعيد المقترحة لانتهاء الدورى وكأس مصر.

س: هل يوجد موعد نهائى لانتهاء الدورى؟

ج : لا، ولكن اتحاد الكرة اقترح 3 مواعيد لانتهاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم خلال الاجتماع مع الأندية أمس، حيث لم تتضح الصورة حول الموعد النهائى لانتهاء المسابقة.

س: ما هى المواعيد المقترحة من جانب اتحاد الكرة؟

ج: اتفق مسئولو اتحاد الكرة مع الأندية على أن ينتهى الدورى 28 أغسطس المقبل، حال عدم تأهل المنتخب الأولمبى للدور الثانى فى أولمبياد طوكيو، وكذلك عدم تأهل النادى الأهلى لنهائى دورى الأبطال الأفريقى، والموعد الثانى هو انتهاء الدورى يوم 17 سبتمبر المقبل، حال وصول المنتخب الأولمبى للدور الثانى فى أولمبياد طوكيو، والموعد الثالث هو انتهاء الدورى يوم 30 سبتمبر حال تأهل المنتخب الأولمبى للأدوار النهائية فى أولمبياد طوكيو، وكذلك تأهل الأهلى لنهائى دورى الأبطال الأفريقى.

س: ما موقف الأندية من هذه الاقتراحات؟ ج: أبدت الأندية استعدادها للمساعدة في مسعى الاتحاد بإنهاء الدوري مبكرًا من أجل راحة الأطراف كافة في الموسم المقبل، وهو ما عبر عنه صراحة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من اجل الصالح العام، فيما أبدى حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك رغبة ناديه في اضفاء كل أشكال تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وهو الأمر الذي أكد معه مسئولو الاتحاد حرصهم على الالتزام به، وطلب أن يخوض الأهلى مؤجلاته قبل إقامة مباريات الزمالك. س: ما موقف اتحاد الكرة من طلب الزمالك؟

ج: يرى اتحاد الكرة صعوبة تنفيذ طلب الزمالك بعدم خوض أى مباريات قبل مؤجلات الأهلى، لأنه فى هذه الحالة سيظل شهرين دون مباريات وهو ما يؤثر على لاعبيه وكذلك على مستقبل المسابقة.

س: ومتى ينتهى كأس مصر؟

ج: حدد اتحاد الكرة يوم 19 سبتمبر المقبل موعدا لنهائى كأس مصر.