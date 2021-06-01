إمام عاشور متواجد.. غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمواجهة جنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مساء اليوم الثلاثاء، عن القائمة التي ستستعد لمواجهة جنوب إفريقيا وديا في الشهر الجاري استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وشهدت القائمة تواجد رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، وطاهر محمد طاهر لاعب الأهلي.

واختار غريب ضمن القائمة المستدعاة لمواجهة جنوب إفريقيا عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني، بالإضافة إلى مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي.

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفي شوبير.

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام ) - محمود الجزار - كريم العراقي - عمار حمدي - أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي - أحمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الجنوب إفريقي في مباراتين وديتين يومي 10 و 13 يونيو الجاري، استعدادا لأولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يتم إعلان القائمة النهائية المشاركة في أوليمبياد طوكيو يوم 30 يونيو.

ويتواجد منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الأولى في أولمبياد طوكيو رفقة إسبانيا وأستراليا والأرجنتين.