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فودين يزين قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في بريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة الممتاز، قائمة المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب شاب في موسم 2020/2021.

وشهدت القائمة تواجد فيل فودين وروبن دياز ثنائي مانشستر سيتي الإنجليزي اللذان ساهما بشكل مباشر في تتويج الفريق السماوي بلقب بريميرليج للمرة الثالثة تحت قيادة بيب جوارديولا.

كما تضمنت القائمة إيلان ميلييه حارس مرمي ليدز يونايتد، دومنيك كالفرت لوين لاعب إيفرتون، بوكايو ساكا لاعب أرسنال، ديكلان رايس لاعب وست هام، ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد وماسون ماونت لاعب .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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