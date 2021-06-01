"صلاح في القائمة".. الكشف عن المرشحين لأفضل هدف في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قائمة المرشحين للمنافسة على أفضل هدف في موسم 2020/2021.

وشهدت القائمة تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول ضمن المرشحين، حيث اختارت الرابطة هدفه الثاني في مرمى وست هام خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة 21 على ملعب لندن الأولمبي وانتهت لصالح الريدز بنتيجة 3-1.

وينافس هدف صلاح مع كل من هدف جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي في مرمى مانشستر سيتي (2-5)، هدف مانويل لانزيني لاعب وست هام في مرمى توتنهام (3-3)، هدف أولا ألينا لاعب فولهام في مرمى وست بروميتش (2-0)، هدف سباستيان هالير لاعب وست هام في مرمى كريستال بالاس (1-1)، هدف برونو فيرنانيدز لاعب مانشستر يونايتد في مرمى إيفرتون (3-3)، إيريك لاميلا لاعب توتنهام في مرمى أرسنال (2-1)، خيسي لينجارد لاعب وست هام في مرمى وولفرهامبتون (2-3) وهدف إيدنسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد في مرمى فولهام (1-1).