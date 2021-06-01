لاعبو بيراميدز يخضعون لمسحة طبية قبل الاستعداد للقاء الرجاء المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يخضع جميع أفراد نادي بيراميدز لمسحة طبية، مساء غد الأربعاء، بمقر النادي بالدفاع الجوي،استعدادا للاستئناف التدريبات مجددا بعد توقفها في الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وأُغلقت تدريبات بيراميدز في وقت سابق، لفترة مؤقتة لإجراء عمليات تعقيم شاملة بعدما أثبتت المسحة الأخيرة وجود إصابات عديدة بين أفراد البعثة التي سافرت إلى نيجيريا لخوض مباراة أنيمبا في إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية.

وبعد إجراء المسحة، سيبدأ أصحاب المسحة السلبية في العودة للتدريبات مجددا بداية من الخميس بمقر النادي استعدادا للمرحلة المقبلة مع إبقاء العناصر الإيجابية للعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي لحين التعافي تماما من الفيروس.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره الرجاء المغربي يوم ٢٠ يونيو الجاري باستاد الدفاع الجوي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، على أن يخوض مباراة الإياب بمركب محمد الخامس في كازبلانكا يوم ٢٧ من نفس الشهر.