كرة سلة.. الزمالك لمصراوي: الغموض يسيطر على موقف البعثة في أوغندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد ياسر عبد الوهاب رئيس جهاز نادي الزمالك لكرة السلة، أن الغموض لا يزال يسيطر على موقف بعثة الفريق المتواجدة في أوغندا، دون تحديد موعد وصولها إلى القاهرة.

ونشر مصطفى كيجو، لاعب فريق الزمالك لكرة السلة قبل ساعات عبر حسابة على تويتر:" "وصلنا مطار اوغندا بس للاسف الطائره اتلغت وهنبات يوم لحين تحديد معاد اخر للسفر".

وتواصل الخليج 365 مع ياسر عبدالوهاب لمعرفة أخر تطورات موقف بعثة الزمالك المتواجدة في أوغندا، مشيرًا إلى أن الفريق لا يزال في الانتظار في ظل عدم وجود تأكيدات بموعد تحرك الفريق.

وقال رئيس جهاز نادي الزمالك لكرة السلة في تصريحات خاصة لمصراوي:" لا نزال منتظرين حتى الآن ولا يوجد تاكيد على اي شيء".

وأضاف:" كان من المفترض أن نتواجد على متن الطائرة أمس الإثنين، لنصل يوم الأربعاء في تمام الساعة الـ 5:20 ".

وأتم تصريحاته:" حتى الآن لا يوجد تأكيد بشأن أي شيء في هذا الأمر وننتظر ما سيحدث في الساعات المقبلة".

يذكر أن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك توج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA، بعد تغلبه في النهائي على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76-63.