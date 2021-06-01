صفقات برشلونة | لابورتا يتفق على مد إعارة “خوان ميراندا” مع ريال بيتيس

توصل رئيس نادي برشلونة “جوان لابورتا” لحل وسط مع إدارة ريال بيتيس بخصوص تمديد مدة إعارة المدافع الإسباني الشاب “خوان ميراندا” لموسمين قادمين، بعدما أشيع عدم رغبة النادي الأندلسي في منح اللاعب عقد دائم في الميركاتو الصيفي 2021.

ويُعد خوان ميراندا، المولود في مدينة إشبيلية بإقليم الأندلس، أحد أهم خريجي أكاديمية لاماسيا في الأعوام الماضية، ولهذا رفضت الإدارة التفريط في عقده بشكل كامل، وإرساله في إعارة قصيرة مع نادي شالكه الألماني بمنتصف موسم 2020/2019 ثم إعارته لمدة موسم إلى نادي ريال بيتيس مع إدراج بند يتيح للنادي الأخضر تمديد الإعارة لمدة موسمين.

وطلب خوان ميراندا /21 عامًا/ من إدارة برشلونة الذهاب على سبيل الإعارة لنادي ريال بيتيس في الميركاتو الصيفي 2020 بعدما وجد أن فرصه مع الفريق الأول لـ برشلونة تقل بشكل كبير بسبب انضمام لاعبين أمثال آراوخو وأوسكار مينجويزا، مع التمسك ببقاء الثنائي الفرنسي أومتيتي ولينجليه لموسم آخر.

وأشيع في الصحف الإسبانية نية نادي ريال بيتيس في عدم منح اللاعب عقد دائم وإعادته إلى برشلونة في نفس التوقيت الذي كان فيه لابورتا يبرم الصفقة الثانية هذا الصيف مع المدافع الإسباني الشاب “إيريك جارسيا” القادم بالمجان من مانشستر سيتي.

وتألق ميراندا بصورة لافتة خلال الموسم الماضي، واستطاع المشاركة في 22 مباراة بمنافسات الدوري الإسباني 2021/2020، ليساهم بصورة مباشرة في ترشح الفريق إلى الدوري الأوروبي باحتلال المركز السادس بجدول ترتيب الليجا.

ووفقًا لتقارير صحيفة ماركا الإسبانية، فقد قام مانويل بيلجريني – المدير الفني لريال بيتيس – بتفعيل خيار تمديد إعارة خوان ميراندا لمدة عامين آخرين حتى صيف 2023 بدلاً من شراء العقد بشكل كامل من برشلونة، ما يعني أن اللاعب سيصبح متاحًا للانتقال بالمجان، حيث سينتهي عقده الحالي مع برشلونة في صيف 2023.

ويوجد بند آخر في عقد الإعارة لمدة موسمين جديدين يسمح لإدارة ريال بيتيس بتمديد إقامة خوان ميراندا في ملعب بينيتو فيامارين لمدة 12 شهرًا أخرى حتى عام 2024.

وسيحصل برشلونة على نسبة مئوية من أي بيع مستقبلي لميراندا، لكن هذا البند ستنتهي صلاحيته في الميركاتو الصيفي 2024.