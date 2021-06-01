رسميًا | كارلو أنشيلوتي يُلبي نداء ريال مدريد!

قرر المدير الفني الإيطالي الشهير “كارلو أنشيلوتي” تلبية نداء فريقه الأسبق “ريال مدريد” بإنهاء تعاقده الحالي مع نادي إيفرتون الإنجليزي بشكل رسمي، في واحدة من أكبر مفاجآت سوق انتقالات المدربين هذا الصيف.

وأكد الصحفي في قناة سكاي سبورت إيطاليا “فابريزيو رومانو” إمكانية عودة كارلو أنشيلوتي إلى ريال مدريد بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع إدارة نادي إيفرتون الإنجليزي.

ووقع كارلو أنشيلوتي في ديسمبر 2019 على عقد طويل الأمد مع إيفرتون يمتد لنحو 4 سنوات ونصف السنة، لكن الفشل في تحقيق مركز متقدم بجدول ترتيب الدوري الانجليزي لم يُشجع كارليتو على المواصلة وإنهاء العقد، خصوصًا بعد ظهور فرصة العودة إلى ريال مدريد من جديد.

ورحل زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد قبل فتح باب الميركاتو الصيفي 2021 بسبب شعوره بتخلي الإدارة عنه في الآونة الأخيرة، وعدم ثقتها فيه لإجراء صفقات جديدة بعد الفشل في تحقيق أي لقب خلال الموسم الماضي.

ويبحث رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عن مدير فني جديد بعد الاستقالة المُفاجئة لزين الدين زيدان فور انتهاء الموسم الماضي.

ويوجد أكثر من مُرشح لخلافة زين الدين زيدان أمثال “راؤول جونزاليس وتشابي ألونسو وكريستوف جالتييه وأنطونيو كونتي وماوريسيو بوكيتينو”، لكن بعد استقالة أنشيلوتي من تدريب إيفرتون ستجعله المرشح رقم 1 لتولي زمام الأمور في النادي الملكي.

وسبق لكارلو أنشيلوتي الإشرف على تدريب ريال مدريد بين عامي 2013 و2015، إلا أن اكتفاءه بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة (العاشرة) وذلك في عام 2014، ما أدى إلى الاستغناء عن خدماته.

وتنقل بعدها أنشيلوتي /61 عامًا/ بين أندية بايرن ميونخ الألماني ونابولي وإيفرتون، ويقال أنه اتفق بالفعل مع إدارة ريال مدريد اليوم الثلاثاء الأول من يونيو 2021 لتدريب الفريق لمدة 3 سنوات قادمة.