صفقات تشيلسي | تسريح جيرو ضمن خطة إعادة لوكاكو

تُخطط إدارة تشيلسي لإعادة المهاجم الدولي البلجيكي “روميلو لوكاكو” خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد تألقه غير العادي مع إنتر ميلان خلال الموسم المنقضي، حيث قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 2010.

وسيفسح مسؤولو النادي اللندني الطريق أمام عودة لوكاكو بالاستغناء عن خدمات المهاجم الدولي الفرنسي “أوليفيه جيرو” بعدم تمديد عقده وتركه ينتقل إلى ميلان بالمجان.

وقضى روميلو لوكاكو موسمين بين صفوف انتر ميلان بعد رحيله عن عملاق الدوري الانجليزي الممتاز “مانشستر يونايتد” في الميركاتو الصيفي 2019، ليسجل ما مجموعه 47 هدفًا في 72 مباراة بمنافسات الدوري الايطالي.

ولعب صاحب الـ 28 عامًا بين صفوف تشيلسي في الفترة ما بين 2011 و2014، أعير خلالها إلى وست بروميتش البيون وإيفرتون لينتقل بعدها بمبلغ فاق الـ 70 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر يونايتد.

ضعف حصيلة تيمو فيرنر وكاي هافيرتز السبب

عانى تشيلسي على مدار الموسم الماضي من ضعف الحصيلة التهديفية للثنائي الألماني الجديد “تيمو فيرنر وكاي هافيرتز”، ولهذا يريد المدير الفني الألماني توماس توخيل إجراء صفقة في خط الهجوم مع لاعب لديه خبرات متميزة مع كرة القدم الانجليزية.

وأكدت صحيفة جارديان الإنجليزية تقديم توخيل لطلب إلى إدارة تشيلسي بإعادة روميلو لوكاكو إلى ملعب ستامفورد بريدج خلال الميركاتو الصيفي 2021 لحل أزمة خط الهجوم.

وكاد يخسر تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بسبب كم الفرص السهلة التي أهدرها المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر في الدقائق الـ 30 الأولى من المباراة النهائية أمام مرمى مانشستر سيتي.

وقال نفس المصدر “توخيل يريد تعزيز خط الهجوم استعدادًا للموسم المقبل خاصةً بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا”.

وكانت إدارة إنتر ميلان الإيطالي قد أنفقت مبلغ 74 مليون جنيه إسترليني لشراء روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد، بالتالي فلن تتخلى عن الحصول على نفس المبلغ للتفريط في الهداف الأول للفريق.