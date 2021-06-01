صفقات برشلونة | إيريك جارسيا يعود من مان سيتي ويوقع على شرط جزائي 400 مليون يورو

وافق المدافع الاسباني الشاب “إيريك جارسيا” فور عودته إلى برشلونة في صفقة مجانية، ظهر اليوم الثلاثاء، على قيمة الشرط الجزائي التي اقترحتها إدارة النادي الكتالوني ووصلت إلى 400 مليون يورو.

وأكد جارسيا في بداية موسم 2021/2020 بأنه لن يُمدد إقامته في ستاد طيران الاتحاد الخاص بنادي مانشستر سيتي بسبب رغبته المُلحة في العودة إلى فريق طفولته.

وحاول المدير الفني الكتالوني “بيب جوارديولا” إقناع إيريك جارسيا بتمديد عقده أكثر من مرة خلال الموسم الماضي إلا أن كل المحاولات بأت بالفشل ليضطر لترك اللاعب بالمجان لبرشلونة في الميركاتو الصيفي 2021.

وأكملت إدارة برشلونة صفقة إيريك جارسيا اليوم الثلاثاء بعقد طويل الأمد ينتهي في عام 2026، ووفقًا لتقارير صحيفة الآس الإسبانية فقد تضمن العقد شرطًا قيمته 400 مليون يورو في حال رغب أي فريق في التقدم بطلب التوقيع معه.

ورغم محاولات جوارديولا الداؤبة للإبقاء على إيريك جارسيا في إنجلترا، إلا أن خسارته للاعب كانت مكسبًا بالنسبة لإدارة برشلونة بقيادة الرئيس الجديد جوان لابورتا الذي يتطلع لإتمام سلسلة من الصفقات المجانية هذا الصيف، والتي بدأت بالمهاجم الدولي الأرجنتيني سيرخيو أجويرو عصر يوم أمس الاثنين بعقد مدته عامين.

في نفس السياق، اقترب من برشلونة الثنائي الهولندي “جيني فينالدوم وممفيس ديباي” بعدما رفضا تمديد عقودهما مع ليفربول وأولمبيك ليون في الموسم الماضي.