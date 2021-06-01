شكرا لقرائتكم خبر عن اشرف صبحي يشيد بالاستعدادات لبطولة كأس العالم للجمباز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بروڤة افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وأنسات والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٣ إلى ٧ يونيو ٢٠٢١ على مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز ، عبدالاول محمد معاون الوزير .

وشدد وزير الشباب والرياضة خلال تفقده ومتابعته لبروڤة الافتتاح ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالبطولة بنظام الفقاعة الطبية وذلك للمحافظة على صحة وسلامة كافة الوفود المشاركة بالبطولة.

ويشارك بالبطولة أكثر من ٣٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون ١٦ دولة من مختلف دول العالم.



ومن الجدير بالذكر أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا، وكان وزير الشباب والرياضة أعلن صباح اليوم في مؤتمر صحفي كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة.



وخلال كلمته أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إستضافة كأس العالم للجمباز الفني سيكون على أعلى مستوى في كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية وغيرها، مؤكداً أن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها مصر في استضافتها لبطولات العالم الرياضية خلال الفترة الماضية جعلت من مصر مكانا ً فريداً لاستضافة البطولات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب الرياضية في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا والتي يمر بها العالم.

وأشار وزير الشباب والرياضة أن الدفعة القوية والرؤية الكبيرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة في مختلف جوانبها من أهم مرتكزات نجاح الرياضة المصرية وما وصلت إليه خلال الفترة الماضية .

وأضاف وزير الشباب والرياضة إلي تشكيل لجنة مصغرة للطوارئ من ممثلي الوزارات المعنية لمتابعة كافة الأعمال التنفيذية ورصد لحظي لسير المنافسات دون أية عوائق من خلال التأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية والإدارية، مضيفاً أنه تم التنسيق مع ممثلي وزارة السياحة بشأن الفعاليات المصاحبة للبطولة من زيارات وجولات لأبرز المعالم الأثرية، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لتذليل كافة العقبات.