شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات طائرة الأهلي يتوج ببطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق ناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة بالأهلي بلقب بطولة الجمهورية، بعد أن تغلب على نظيره فريق الصيد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ختام منافسات البطولة.

أقيمت المباراة على صالة نادي الشرقية للدخان، وشهدت أداءً قويًّا ومميزًا من جانب الفريق، قبل أن تنتهي بفوز الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وظهرت ناشئات الأهلي بشكل جيد في الإرسال وحائط الصد القوي والضربات الساحقة، التي منحت الفريق التفوق، ليحقق الفوز في الشوط الأول ٢٥-١٦، وتأخر في الشوط الثاني 25-16، ليتفوق الأهلي مرة أخرى في الشوط الثالث بنتيجة 25-19، ويتعادل فريق الصيد في الشوط الرابع 25-22، وفي الشوط الفاصل حسم الأهلي المباراة لصالحه بنتيجة 15-11.

وتسلم الجهاز الفني واللاعبات كأس البطولة وميداليات المركز الأول، واحتفل الجميع باللقب الذي حققه الفريق بعد عروض قوية للغاية في مشواره نحو اللقب.