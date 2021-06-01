شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام: تصريحى ضد الزمالك اتفهم غلط وفرصتى أكبر فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، حقيقة تصريحاته السابقة التي تم تفسيرها بعدم ترحيبه باللعب لنادي الزمالك، وقال بسام في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر أون تايم سبورت 2: ليس من الطبيعي أن أقول أنني لن ألعب للزمالك، وأي لاعب طموحه للعب للأهلي والزمالك والأندية الكبيرة، ولكن التصريح تم تناوله بشكل خاطئ، كان كل الكلام حول أن الزمالك يمتلك 4 حراس على أعلى مستوى مثل أبو جبل وجنش وعواد لديهم الكثير من الخبرات، وحتى محمد صبحي متألق مع الاتحاد وسيعود بعد الإعارة وبالتالي فرصة المشاركة ستكون صعبة.

أضاف: طبيعي في ظل وجود هذا الرباعي من الصعب أن يفكر الزمالك في ضم حارس مرمى خامس، والحارس الذي يؤدي بشكل جيد من الصعب أن يعود للدكة، لأن التغيير في مركز حرسة المرمى محدود جداً لأنه مركز حساس، ولكن شرف لأي لاعب اللعب للزمالك.

واختتم: فرصتي للعب في الأهلي أكبر، لكن الزمالك المنافسة فيه صعبة جداً وقوية.

واستقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على خوض مباراتين وديتين تقام الأولى مع نظيره سيراميكا فى الثامن من يونيو المقبل وتقام الثانية مع وادي دجلة في التاسع من نفس الشهر لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لمواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 15 يونيو المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.