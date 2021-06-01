شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب "تقرير كامل" عن الحالة الطبية للاعبي الزمالك عقب الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، من الجهاز الطبي تقرير كامل عن حالة المصابين خلال الفترة الحالية، وتحديدا قبل عودة الفريق للتدريبات الجماعية.

ويؤدي اللاعبون المصابون تدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية رغم خصول لاعبو الزمالك علي راحة سلبية 5 أيام إلا ان الجهاز الطبي فضل استمرار تأهيل المصابين للاستفادة لعامل الوقت وسرعة تجهيزهم لمباراة أسوان المقبلة المقرر لها 17 يونيو الجاري.

ويعاني الزمالك من إصابة كل من محمود علاء وحازم امام وحميد أحداد وعبد الله جمعة، ومن المنتظر عودة محمود علاء وحازم امام للتدريبات الجماعية فور انتهاء الراحة السلبية وعودة الفريق للتدريبات.

من ناحية أخرى رفض محمود حمدي الونش مدافع الزمالك والمنتخب الوطني الدخول في مفاوضات مع بعض مندوبي أندية من السعودية والامارات بشأن التعاقد معه في الموسم المقبل.

وطلب الونش من الوسطاء عدم الدخول في مفاوضات او فتح باب التفاوض بينه وبين أي نادي حتي نهاية الموسم، ولحين عقد جلسة مع إدارة النادي والحصول علي موافقة بالرحيل للاحتراف الخليجي سواء علي سبيل الإعارة او البيع النهائي.

وتلقي محمود الونش عدة عروض من أندية سعودية واماراتية، بعد تألقه مع الزمالك والمنتخب الوطني وأصبح أحد أقوى المدافعين في أفريقيا ، الا ان اللاعب ابدى رفضه التام لمناقشة تلك العروض احتراما لنادي الزمالك وجماهيره، وطلب ان يكون التفاوض عن طريق النادي وفي نهاية الموسم.

فيما يستغل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فترة الراحة من المباريات والتى تصل لأسبوعين لإعادة ترتيب أوراقه، سواء على المستوى الفني باستغلال تلك الفترة لمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها داخل المستطيل الأخضر، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ضغطا كثيفا للمباريات، ما منع المدير الفني من تصحيح الأخطاء التي يرتكبها اللاعبون بالشكل الأمثل.

كما يستغل الخواجة الفرنسي تلك الفترة من أجل إعادة ترتيب أوراقه الخاصة بصفقات الموسم الجديد، وكذلك اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم في الميركاتو الصيفى لعدم الاحتياج لهم، أو الإعارات التي سيتم انهائها وإعادة اللاعبين لصفوف الزمالك وفى مقدمتهم مصطفى فتحى ورزاق سيسيه، كما سيعيد كارتيرون تقييم حراس المرمى الثلاثة حتى يتمكن من اتخاذ القرار النهائي بالذى سيتم الاستغناء عن خدماته.