شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: محمد شريف أفضل من مصطفى محمد والمصري يقدم موسما مميزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء، أفضل مهاجم في مصر، حتى أنه يتفوق على مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، وقال رمضان السيد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": محمد شريف أفضل مهاجم في مصر وقبل مصطفى محمد، لأن مصطفى محمد يحتاج لتغيير طريقة اللعب والاعتماد على الكرات العرضية، لن تجد مثلاً جزئية الاختراقات ومساندة الأطراف، ولكن كل تميزه في الكرات العرضية.

أضاف: أما محمد شريف لديه عنصر سرعة مميز ومحطة لعب جيدة وفي المواجهات الثنائية يمكنه تخطي المنافس.

واختتم: المصري من الأندية التي تقدم موسم مميز وأتمنى ألا يتم محاسبته على الخروج من الكأس ويتم إلغاء مجهوده مع الفريق في الدوري.

ويبدأ النادي الأهلي خلال اليومين المقبلين ترتيبات رحلة تونس والتجهيز لها من أجل خوض مباراة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويقوم الجهاز الإداري للأهلي حالياً بالترتيب لرحلة تونس من خلال إنهاء إجراءات السفر والترتيب لهذه الرحلة الهامة للغاية.