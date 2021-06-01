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رمضان السيد: محمد شريف أفضل من مصطفى محمد والمصري يقدم موسما مميزا

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القاهرة - سامية سيد - يرى رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء، أفضل مهاجم في مصر، حتى أنه يتفوق على مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، وقال رمضان السيد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": محمد شريف أفضل مهاجم في مصر وقبل مصطفى محمد، لأن مصطفى محمد يحتاج لتغيير طريقة اللعب والاعتماد على الكرات العرضية، لن تجد مثلاً جزئية الاختراقات ومساندة الأطراف، ولكن كل تميزه في الكرات العرضية.

أضاف: أما محمد شريف لديه عنصر سرعة مميز ومحطة لعب جيدة وفي المواجهات الثنائية يمكنه تخطي المنافس.

واختتم: المصري من الأندية التي تقدم موسم مميز وأتمنى ألا يتم محاسبته على الخروج من الكأس ويتم إلغاء مجهوده مع الفريق في الدوري.

ويبدأ النادي الأهلي خلال اليومين المقبلين ترتيبات رحلة تونس والتجهيز لها من أجل خوض مباراة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويقوم الجهاز الإداري للأهلي حالياً بالترتيب لرحلة تونس من خلال إنهاء إجراءات السفر والترتيب لهذه الرحلة الهامة للغاية.

على صعيد متصل ، أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن الموعد النهائي لمواجهتي نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري، التي يلتقي خلالها الأهلي مع الترجي التونسي.

وقال عبد الحفيظ، إن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي ستقام في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه، وكان الاتحاد الاأفريقي لكرة القدم قد حدد موعدًا مبدئيًّا لمواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال 18 و25 يونيو المقبل قبل أن يتم تعديل الموعد.

يذكر أن الأهلي نجح في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على صن داونز بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة، فيما تأهل الترجي التونسي بعد فوزه على شباب بلوزداد بركلات الترجيح عقب فوز كل فريق على ملعبه بنتيجة 2-0.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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