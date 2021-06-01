شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إيقاف حكم الفيديو فى مباراة الزمالك والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إيقاف عمرو الشناوى حكم الفيديو في مباراة الزمالك والجونة بالجولة 25 للدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وكشف مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة ،أن عمرو الشناوي سيتم استبعاده من إدارة مباريات الدوري الممتاز لمدة شهر، حيث ترى اللجنة أن حكم الفيديو كان عليه أن يتدخل في بعض اللقطات منها كرة إسلام جابر لاعب الزمالك حيث كان يجب عليه أن يلفت انتباه الحكم لها خاصة وأنها مثيرة للشك حتى يتسنى للحكم اتخاذ قرار بشأنها سواء باحتساب ركلة جزاء للزمالك من عدمه.

من ناحية أخرى، أكد حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه لم تتم مناقشة إلغاء الدوري في اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية أمس، موضحا أن بطولة الدوري سيتم استكمالها ولا نية لإلغائها من الأساس.

وأشار عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن اتحاد الكرة لم يستعرض الأمر من الأساس في الاجتماع.

وشدد حسين السيد على أن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص حق أصيل لكل الأندية في بطولة الدوري خلال الموسم الجاري، مؤكدا أن جميع الأندية اتفقت على هذا الأمر في الاجتماع.