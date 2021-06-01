شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لبيراميدز غدًا استعدادا لاستئناف التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادي بيراميدز إجراء مسحة طبية شاملة لجميع أفراد النادي مساء غد الأربعاء بمقر النادي بالدفاع الجوي، استعدادا للعودة لاستئناف التدريبات مجددا بعد توقفها في الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وسبق ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز بعد التنسيق مع إدارة استاد الدفاع الجوي، أن قرر غلق مقر التدريبات لفترة مؤقتة وإجراء عمليات تعقيم شاملة بعدما أثبتت المسحة الأخيرة وجود إصابات عديدة بين أفراد البعثة التي سافرت إلى نيجيريا لخوض مباراة أنيمبا في إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، مع إيقاف التدريبات الجماعية لبعض الوقت من أجل السيطرة على انتشار الفيروس، وتمت بالفعل عمليات تعقيم شاملة لكل المكاتب الإدارية والمنشآت الرياضية الخاصة بالنادي.

وفي ضوء نتيجة المسحة التي سيخضع لها أفراد النادي سيبدأ أصحاب المسحة السلبية في العودة للتدريبات مجددا بداية من الخميس بمقر النادي استعدادا للمرحلة المقبلة مع إبقاء العناصر الإيجابية للعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي لحين التعافي تماما من الفيروس.

ويستعد بيراميدز حاليا لخوض مباراتي نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يستضيف النادي نظيره الرجاء المغربي يوم ٢٠ يونيو الجاري باستاد الدفاع الجوي في لقاء الذهاب على أن يخوض مباراة الإياب بمركب محمد الخامس في كازبلانكا يوم ٢٧ من نفس الشهر.