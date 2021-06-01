شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. محمد حليم: يهوى مشاهدة المباريات ويحب أفلام الإمبراطور وصلاح نجمه المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب محمد حليم المدير الفنى لحرس الحدود .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأسماك

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى

من مطربك المفضل ؟

محمد منير

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح