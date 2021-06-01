الامارات | بيريز يحضّر مفاجأة لجمهور مدريد بخصوص المدرب الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن بيريز يحضّر مفاجأة لجمهور مدريد بخصوص المدرب الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية اليوم عن أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز يحضر مفاجأة لم تكن متوقعة بالنسبة لجمهور مدريد، وذلك بخصوص المدرب الجديد الذي يتوقع أن يخلف الفرنسي المستقيل، زين الدين زيدان.

وذكرت الصحيفة من خلال مصادر من داخل إدارة النادي الإسباني عن أن المدرب السابق للفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يقود حاليا فريق إيفرتون الإنجليزي، مرشح بقوة ويتقدم على مواطنه انطونيو كونتي، والنجم التاريخي، ومدرب رديف الريال، راؤول غونزاليز.

وقالت إن إسم أنشيلوتي تم وضعه على رأس القائمة أمام إدارة الريال خلال اليومين الماضيين، وأن هناك اتصالات معه تتم من أجل معرفة رأيه بقيادة النادي، رغم ارتباطه الحالي بعقد مع إيفرتون. ولا يستبعد عودة أنشيلوتي، خاصة وأنه من الأسماء المفضلة للرئيس فلورنتينو بيريز، وكذلك للاعبي الريال، بالنظر إلى علاقته الطيبة بالجميع، بخلاف شخصية كونتي الذي يعاب عليه أنه مدرب صدامي مع اللاعبين، رغم تميزه في الجانب التكتيكي.

بينما في المقابل، من المستبعد أن تسند المهمة إلى راؤول الذي لا يحظى بدعم كبير من قبل بيريز، ويبقى الخيار الاقرب أنشيلوتي، وبأقل درجة كونتي. يذكر أن أنشيلوتي سبق له تدريب الريال بين 2012 و2015، وقاده إلى اللقب العاشر في أبطال أوروبا 2014، حين كان زيدان مساعدا له وقتها.

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