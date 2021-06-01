شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التايكوندو يسافر إلى السنغال للمشاركة بالبطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد بعثة المنتخب الوطني للتايكوندو للسفر مساء اليوم الثلاثاء، لخوض البطولة الإفريقية، والتى تستضيفها السنغال يومي 5 و6 من شهر يونيو الحالي.

وتضم البعثة كلا من اللاعبين: عمر شراقى وزن ٥٤ كجم، ومصطفى فرج وزن ٥٨ كجم، وأحمد وائل وزن ٦٣ كجم، وعبدالرحمن وائل وزن ٦٨ كجم، وعبدالرحمن خلف وزن ٧٤ كجم، وسيف عيسى وزن ٨٠ كجم، وأحمد الراوى وزن ٨٧ كجم.

وفى السيدات تم اختيار كل من شهد سامى وزن ٤٦ كجم، ونور حسين وزن ٤٩ كجم، ومنه مدحت وزن ٥٣ كجم، وأشرقت أحمد وزن ٥٧ كجم، وروان رفاعى وزن ٦٢ كجم، وهداية ملاك وزن ٦٧ كجم، وميسون إيهاب وزن ٧٣ كجم، وتقى شعبان وزن ٧٣ كجم، ويرأس البعثة كريم شبانة عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو.

ويضم الجهاز الفنى المكسيكي أوسكار مديرًا فنيًا ومحمد مجدي وأسامة السيد مدربين والدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية .

وأكد كريم شبانة، رئيس البعثة، أن اتحاد التايكوندو وفر كافة الإمكانيات في ظل الظروف الصعبة بسبب فيروس كورونا من المشاركة في بطولات بلغاريا وتركيا واسبانيا بالإضافة إلى إقامة معسكرين، واحد بمدينة الغردقة والآخر في شرم الشيخ، مع استضافة عدد من اللاعبين الأجانب خلال المعسكرين من أجل احتكاك اللاعبين بمدارس مختلفة.