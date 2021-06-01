شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا على رأس قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بنشر القائمة القصيرة المتنافسة على جائزة أفضل مدير فني خلال موسم 2020- 2021 وضمت 5 أسماء يأتي في مقدمتها الإسباني بيب جوارديولا.

وجاء جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على رأس القائمة بعدما تمكن من قيادة فريقه إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وضمت القائمة سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بعدما قدم أداء جيد وتمكن من حسم وصافة جدول الترتيب.

كما ظهر بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي الذي أنهى الموسم في المركز الخامس برصيد برصيد 66 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب المركز الثالث، وتواجد أيضاً ديفيد مويس مدرب وست هام ومارسيلو بيلسا المدير الفني ليدز.

وغاب يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن القائمة بسبب التراجع الكبير على مستوى النتائج وتحقيق البطولات مقارنتاً بالموسم الماضي، فيما تم استبعاد توخيل مدرب تشيلسي، بسبب الفترة القصيرة التي قضاها مع البلوز خلفاً للإنجليزي لامبارد.