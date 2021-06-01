شكرا لقرائتكم خبر عن عبر الفيديو كونفرانس.. وزير الرياضة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومؤسسة زايد العليا بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدي جمهورية مصر العربية، شريف محمد فؤاد البديوي السفير المصري لدى الإمارات، السيد/ عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات بين مصر والإمارات، والعمل على تكثيف التعاون المشترك لصالح أصحاب الهمم وأسرهم، والتعاون في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والمشغولات اليدوية والتشغيل والتوظيف، ونقل الخبرة والتجربة لبرنامج جسور الأمل الذي تُقدِّمه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

أكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الدولة المصرية بدمج ذوي القدرات والهمم في مختلف الأنشطة والمشروعات، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمهم وتلبية رغباتهم، ودمجهم بالمجتمع، لافتاً أن ذوي القدرات والهمم يمتازون بالإصرار والتحدي ويحققون الإنجازات الفريدة في شتى المجالات.

أعرب صبحي عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبا على ما تقدمه دولة الإمارات من دعم لمصر على كل الأصعدة والمستويات، تأكيدا على الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وأواصر المحبة والإخوة بين الشعبين الشقيقين، متمنياً أن يكون هذا التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم باكورة المشروعات الكبيرة الممتدة بين الوزارة ومؤسسة زايد والتي تجسد قيم ومعانى نبيلة، وتُعد دليلا دامجا على ما يجمع البلدين من قيم إنسانية مشتركة، وفى رسالة حب جديدة من الإمارات الشقيقة إلى مصر.

ثمن الدكتور أشرف صبحي التعاون مع الجانب الإماراتي في مجالي الشباب والرياضة، في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، مقدماً الشكر والتقدير لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على هذا التعاون، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة لخدمة النشء والشباب من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات المتنوعة.

وخلال كلمته، قدم سفير دولة الأمارات لدي مصر الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المجهودات البناءة التي يقدمها للشباب المصري، مثنياً على العلاقة الطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين، موضحاً أن العلاقات المصرية الإماراتية تجاوزت العلاقات السياسية وأصبحت علاقات اخوه أسسها الشيخ زايد رحمه الله والقيادات السياسية المصرية على مر العصور.

ومن جانبه، أشاد السفير المصري بدولة الامارات الشقيقة بمذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ودولة الامارات العربية المتحدة ممثلة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهو ما يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين ويُعزز الرؤي الرامية لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.

من جهته، أعرب الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن سعادته بإبرام هذا التعاون بين المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة المصرية بشأن تبادل الخبرات مع الجانب المصري، ونقل خبرات كوادر " زايد العليا" الوظيفية في لتوعية وتثقيف الأسر وأولياء أمور أصحاب الهِمم في جمهورية مصر الشقيقة، لتمكينهم من المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم مع ابناءهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة السلوكيات الصعبة لأطفالهم في بيئة إيجابية لتمكينهم تعليمياً ووظيفياً وثقافياً واجتماعياً.



وأشاد "الحميدان" بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين برئاسة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العرية المتحدة، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وقال: "العلاقات الإماراتية - المصرية تاريخية واستراتيجية، وستظل بإذن الله متميزة في كل مراحلها، ليس فقط على المستوى الرسمي وإنما على المستوى الشعبي كذلك، لأن الشعبين الإماراتي والمصري، يرتبطان بروابط قوية من المحبة والاحترام المتبادل والأخوة.

أكد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا على تقدير مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لجهود وزارة الشباب والرياضة المصرية وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، كما رحب بتقديم خبرات مؤسسة زايد العليا وكوادرها الوظيفية إلى الجميع، وبتبادل الزيارات بين المسؤولين في الجانبين، والتعاون المشترك في عدة مجالات وكافة الأنشطة التي من شأنها الإسهام في خدمة أصحاب الِهمم لتأهيلهم في الاندماج بمجتمعاتهم ليصبحوا قوى عاملة منتجة ومشاركة في بناء المجتمع.

وأوضح عبد الله الحميدان أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تسعى لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي بهدف الاستفادة من التجارب على أوسع نطاق لصالح أصحاب الهمم وأسرهم، وأشار إلى العمل الفني الذي قدمه أصحاب الهمم من مؤسسة زايد العليا أغنية تحيا مصر بلغة الإشارة للصم تقديراً وحباً لجمهورية مصر بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب المصرية، في رسالة تُعبر عن خصوصية العلاقة بين البلديين الشقيقين وما تستند إليه من إرث ثري وقواعد صلبة وإرادة سياسية قوية، ولتسطر أصابعهم رسائل الاخوة و الامتنان التي يحملونها لشعب مصر قلب العالم العربي.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم عن وزارة الشباب والرياضة أشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وعن الجانب الإماراتي السيد/ عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.