شكرا لقرائتكم خبر عن «أوليفر كان» يخلف «رومينيجه» في بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة نادي بايرن ميونخ عن رحيل المدير التنفيذي كارل هاينز رومينيجه بعد 30 عاما من العمل داخل جدران النادي البافاري.

وجاء قرار رومينيجيه بالرحيل بعد جولات من التشاور مع أعضاء مجلس الإدارة ورئيس النادي معتبراً الفترة الحالية الوقت للمناسب للتغيير وتجديد الدوافع حيث صرح «بأنه أكثر الأوقات منطقية، ومنطقية من الناحية الاستراتيجية».

وتولى الحارس الألماني السابق أوليفر كان منصب المدير التنفيذي في النادي البافاري بعد نحو عام من التواجد كعضو مجلس إدارة.

ويُعرف عن بايرن ميونخ اعتماده على لاعبيه السابقين في المناصب الإدارية المهمة حيث يعد أوليفر كان الحارس التاريخي وحقق العديد من البطولات، فيما خاض رومينيجية 10 مواسم كاملة بالزي البافاري توج بـ7 ألقاب.

ويسعى بايرن ميونخ إلى تطوير منظمة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة الهيمنة المحلية واستعادة لقب دوري أبطال أوروبا.