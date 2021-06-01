شكرا لقرائتكم خبر عن بانون يطير للمغرب للانضمام لمنتخب المحليين وإرتداء شارة القيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطير اليوم الثلاثاء بدر بانون، مدافع الأهلي للانضمام الى معسكر المنتخب المغربى للمحليين الذي سينطلق يوم 3 يونيو الجاري.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن رغبة الحسين عموتة المدير الفنى لمنتخب المغرب هي ضم بدر بانون ومنحه شارة القيادة وذلك بعد فشل انضمامه إلى المنتخب الأول، يأتي ذلك ضمن خطة منتخب المغرب للمحليين للاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام في قطر في يناير المقبل.

وقرر منتخب المغرب المشاركة في بطولة كأس العرب في قطر بمنتخب المحليين والمحترفين في قارة إفريقيا، وذلك نظرا لصعوبة استدعاء نجوم المنتخب الأول للمشاركة في البطولة.

ويلعب منتخب المغرب في البطولة ضمن مجموعة تضم السعودية، والفائز من الأردن وجنوب السودان، والفائز من فلسطين وجزر القمر.