شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يدافع عن موقفه ضد ادعاءات القضاء الإسباني بخصوص السوبر الأوروبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» موقفه ضد الأندية الثلاثة المتمردة، ريال مدريد وبرشلونة الإسٍبانيين ويوفنتوس الإيطالي، التي ما زالت متمسكة بمشروع دوري السوبر الأوروبي.

وذلك بعد إعلان محكمة العدل الأوروبية تلقيها الدعوى المرفوعة من المحكمة التجارية في مدريد العاصمة الإسبانية التي أكدت أن «يويفا» انتهك قرارها بعدم فرض أي عقوبات بحق الأندية المؤسسة للمشروع حتى الانتهاء من الفصل في مشروعيته.



وأوضحت محكمة العدل الأوروبية أن الدعوى تشير إلى أن الاتحادين الدولي والأوروبي مارسا وبشكل غير قانوني ضغوطًا لإلغاء المشروع الذي تبناه 12 ناديًا أوروبيًا الشهر الماضي، وفتحت إجراءات تأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، بعد رفضهم الانسحاب من المشروع، بعكس الأندية الأخرى التي اعتذرت ودفعت غرامات، بعد موجة احتجاج قوية من مسؤولين وكذلك من قبل الجماهير.



من جانبه، ذكر«يويفا» في بيان على موقعه أنه أبلغ بوصول الدعوى إلى المحكمة الأوروبية، لكنه يؤكد ثقته بموقفه من فرض إجراءات تأديبية بحق الأندية الثلاثة، وسيدافع عنه بقوة.

وأوضح السولفيني ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي أن الأندية المتمردة أصابت نفسها بالشلل، بتمسكها بموقفها.

وأكد في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا أنه من الغريب أن تعتقد تلك الأندية من بين آلاف الأندية أن فكرتهم ستنقذ كرة القدم.

أما الأندية الثلاثة فأكدت في بيان مشترك في الثامن من مايو الماضي أنها منفتحة على أي مباحثات مع الاتحاد الأوروبي، لكنها ترفض في الوقت نفسه سياسة الوعيد والتهديد، ولن تدفع أي غرامات أو تعتذر، وأنها مستعدة لفعل كل ما يتطلبه الأمر لتأكيد قانونية موقفها واتساقه مع الأنظمة الأوروبية ذات الاختصاص.