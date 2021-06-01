شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ينافس «هاري كين» على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي .. يمكنك التصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن ترشيحات الأفضل في موسم 2020- 2021 ضمن قائمة تضم 7 لاعبين من بينهم الدولي المصري محمد صلاح والمهاجم الإنجليزي هاري كين.

وجاءت القمة كالتالي: محمد صلاح (ليفربول) هاري كين (توتنهام) ماسون ماونت (تشيلسي) دي بروين وروبين دياز (مانشستر سيتي) برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) جاك جريليش (أستون فيلا) توماش سوتشيك (وست هام).

وتجدد التنافس بين محمد صلاح وهاري كين على الجوائز الفردية مجدداً بعد الصراع الممتع على جائزة هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي والذي تفوق فيه الإنجليزي بفارق هدف عن المصري.

ويأمل البلجيكي كيفين دي بروين في حسم جائزة الأفضل في البريميرليج بعد أن تفوق الموسم الماضي على ألكساندر أرنولد فريق لاعب ليفربول.

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