شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تطلق أولي فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية بمشاركة وفود ٥٠ دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، اليوم الثلاثاء، أولي فعاليات منحة الزعيم جمال عبد الناصر للقيادة الدولية بنسختها الثانية، تحت شعار «تعاون الجنوب جنوب ».

وتقام الفاعليات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وزارة الخارجية المصرية والعديد من المؤسسات الوطنية، وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في الفترة من 1 حتي يونيو 2021، بمشاركة 100 قيادة شبابية علي مستوي القارات الثلاثة ( أفريقيا - آسيا - أمريكا اللاتينية ) بحضور 50 دولة «ليبيريا، فلسطين، مالي، توجو، الأردن، لبنان، ليسوتو،غينيا، الصين، البرازيل، زمبابوي، ناميبيا، موريتانيا ،إفريقيا الوسطي، نيبال، كوديفوار، سريلانكا، مالاوي، بوركينا فاسو، كوليمبيا، بروندي، السعودية، باكستان، العراق، الكونغو الديموقراطية، الصومال، زامبيا، بنجلادش، روسيا، افغانستان، اوزبكستان، اذربيجان، الكاميرون، الجزائر، ليبيا، غانا، تشاد، رواندا، تنزانيا، كينيا، أوغندا،السنغال، جنوب السودان، نيجيريا ،جنوب إفريقيا، السودان، المغرب، تونس ، المكسيك، الإكوادور».

واستهلت الوفود زيارتها اليوم بزيارة متحف الزعيم جمال عبدالناصر، تعرفوا علي البداية الفعلية لتحويل المنزل الي متحف عام ٢٠١٤ بعد تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه كرئيس للجمهورية، معربين عن احترام مصر والمصريين لتاريخهم ودور زعمائهم الذين اخلصوا لها، مشيرين خلال تفقدهم ان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم يكن زعيمًا وقائدًا مصريًا وعربيًا فقط لكنه أحد الزعماء الافذاذ في تاريخ الانسانية كلها خلال القرن العشرين.

كما تعرف الوفود علي كم الإنجاز الثقافي القومي المصري والذي يوثق مسيرة الزعيم جمال عبد الناصر وكم قدم وكافح وضحي هذا الزعيم والذي يعد رمز من رموز مصر الوطنية.

و قامت الوفود بتفقد كافة ارجاء المتحف والذي يشمل علي المدخل والاستقبال وبهو المتحف، وشهدوا المبني في صورته الحالية حيث يحتضن المتحف المكتب الرئاسي والصور العملاقة ومقتنيات الزعيم جمال عبد النّاصر من هدايا وخطابات والتقطوا الصور التذكاية .

و جدير بالذكر تعد منحة ناصر للقيادة الدولية استكمالا لجهود الدولة المصرية عقب رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 فى القيام بدورها المنوط في تعزيز دور الشباب الأفريقي من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة الى تمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، كما تعتبر إحدى آليات تنفيذ لكل من رؤية مصر 2030، المبادئ العشرة لمنظمة التضامن الافرواسيا، أجندة أفريقيا 2063، أهداف التنمية المستدامة 2030، الشراكة الجنوب الجنوب، خارطة طريق الاتحاد الافريقي حول الاستثمار فى الشباب وميثاق الشباب الافريقي.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تنفيذ الدفعة الأولى من منحة ناصر للقيادة في يونيو 2019 تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والتى استهدفت القيادات الشابة ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والفاعلة داخل مجتمعاتهم من أجل نقل التجربة المصرية التنموية في رسوخ المؤسسات وبناء الشخصية الوطنية.