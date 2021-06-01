شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يتابع استعداداته للقاء ماليزيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

واصل منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل بمنتهى القوة والجدية، استعداداً لخوض مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة التي ستنطلق بعد غد الخميس، حين يواجه «الأبيض» نظيره المنتخب الماليزي باستاد زعبيل، ثم يلتقي المنتخب الإماراتي يوم الاثنين المقبل مع تايلاند.

وتسير استعدادات «الأبيض» بشكل جيد جداً من جميع النواحي، والأجواء العامة المحيطة بالمنتخب تُبشر بالخير، ويبدو الإصرار واضحاً على وجوه اللاعبين؛ إذ الجميع عازم على تغيير الصورة التي ظهر بها المنتخب في المرحلة الماضية من التصفيات، والكل جاهز لتقديم أقصى ما لديه من أجل تحقيق الفوز والمنافسة بقوة على انتزاع البطاقة المؤهلة إلى الدور الحاسم».

ويؤدي المنتخب تدريباته بكل قوة تحت قيادة الهولندي فان مارفيك، الذي وضع برنامجاً متكاملاً للتصفيات يشمل محاضرات نظرية وفيديو واجتماعات فردية مع اللاعبين وتدريبات الجيم، إلى جانب الحصص التدريبية التي تشهد مشاركة جميع اللاعبين الذين باتوا في أتم الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية لخوض غمار التصفيات.

على خط متصل، بدأت وفود المنتخبات المشاركة إلى جانب المنظمين للتصفيات والحكام والمعنيين اعتباراً من أمس في تطبيق نظام الفقاعة الطبية، كإجراء سيتم اتباعه حتى نهاية التصفيات؛ حيث سيخضع الجميع لفحوصات دورية، وستقتصر عملية الحركة من مقر إقامة الوفود إلى ملاعب التدريب والمباريات فقط.

على خط آخر، أكد مصدر رسمي في اتحاد الإمارات لكرة القدم أن الاتحاد الآسيوي فتح باب التفاوض مع اتحاد اللعبة لاستضافة مباريات المجموعة الأولى من التصفيات المونديالية التي كان من المقرر أن تلعب في الصين.

وتضم المجموعة منتخبات الصين وسوريا وجزر المالديف وجوام والفلبين.

وذكر المصدر أن الاتحاد الإماراتي أعطى موافقته المبدئية على قرار الاستضافة، لكن لا نزال بانتظار حسم كل التفاصيل الخاصة بهذا الشأن، وتحديد موعد الوصول ومقر إقامة المنتخبات والملاعب التي ستستضيف المباريات.

وأشار إلى أن الإمارات دائماً على أهبة الاستعداد لاستضافة الأحداث، وخطاب الاتحاد القاري ورغبة الصينيين في اللعب في دبي، يعززان من مكانة وقيمة الدولة على الخريطة الكروية، كما يعززان من موقعنا ويؤكدان أن الإمارات دائماً هي محط ثقة قياساً إلى المعايير الصحية التي تم وضعها من قبل حكومتنا الرشيدة، وأنهى بتأكيد أن الإمارات دائماً ترحب بالضيوف الذين سيجدون بلا شك كل مقومات النجاح التي سيسعى اتحاد اللعبة إلى تسخيرها.

وكان الاتحاد الصيني أعلن نقل مباريات المجموعة الأولى التي كان من المقرر أن تلعب في الصين ضمن تصفيات كأس العالم، إلى دبي، بسبب إجراءات خاصة باحتواء فيروس كورونا.