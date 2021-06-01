شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يثير التكهنات حول بقائه في البايرن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أثار النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بطل البوندسليجا سيلاً من التكهنات برحيله في الصيف، بعدما اعترف بأنه «منفتح» حيال مستقبله وأنه «يحب التعرف على ثقافة جديدة».

وقال ليفاندوفسكي الذي كتب التاريخ بتسجيله 41 هدفاً في دوري الموسم المنصرم: «أنا سعيد في البايرن، فهو ناد كبير ومدينة ميونيخ رائعة، لكنني أبقى منفتحاً على التغيير، أحب دائماً تعلم لغة جديدة وثقافة جديدة وسيكون ذلك أثناء لعبي كرة القدم أو بعد انتهاء مسيرتي، لا أدري».

وعن تحطيمه رقم الأسطورة جيرد مولر، قال: «لست مهووساً بالأرقام القياسية، عندما أدخل تحدياً جديداً أحاول فعل ما لم يفعله أحد قبلي لأن هذا الهدف يدفعني للأمام. برأيي، عندما تفعل ما تحبه تستطيع تحقيق الأهداف التي كنت تظنها في عداد المستحيل، وبصراحة، لم أعتقد أن أي لاعب بمقدوره تحطيم رقم مولر خصوصاً أنني لم ألعب بعض المباريات هذا الموسم وتعرضت لإصابة، في الواقع لا أدرك حجم الإنجاز واقعاً، لا أشعر بأنه كبير جداً وربما هذا شعور جيد».

وفي سياق متصل، اعترف ليروي سانيه بصعوبة موسمه الأول في البافاري، وقال الجناح الألماني الذي انتقل من مانشستر سيتي للبايرن مقابل 38 مليون إسترليني الصيف الماضي: «أعرف أنني لم ألعب موسماً مذهلاً، كان الوضع أصعب عليّ مع توقف اللعب بسبب الجائحة وإصابتي بالركبة، أركز الآن على المنتخب، وأتطلع لرفع اللقب في 11 يوليو على ملعب ويمبلي».