شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يستقبل محمود الخطيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري وأسطورة الكرة المصرية السابق، وذلك على هامش زيارة الخطيب لدولة الإمارات في الفترة الحالية، حيث بحثا سبل التعاون بين الطرفين، فيما يصب في مصلحة كرة القدم في البلدين.

حضر المقابلة عبدالله بن سعيد النعيمي، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان الأسبق، وعبدالله إبراهيم، رئيس جمعية الإعلام الرياضي.

ووجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي التهنئة لمحمود الخطيب بمناسبة فوز الأهلي بكأس السوبر الإفريقي، وما حققه النادي من نجاحات كثيرة خلال الفترة الماضية، كان أبرزها تتويج نادي القرن ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ودار حوار ودي للغاية بين الجانبين في ظل العلاقات الوطيدة والراسخة بينهما، وتطرق الحديث عن الكرة العربية بصفة عامة والكرة المصرية والإماراتية بصفة خاصة، وذلك في ضوء ما تشهده الكرة العالمية من تطور على كافة المستويات‏.