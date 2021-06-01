شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الإمارات لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد اتحاد الإمارات للجوجيتسو لإطلاق «بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو - دبي» ضمن سلسلة دوري رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، التي ينظمها الاتحاد في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي يومي 4 و5 يونيو الجاري.

وتتيح البطولة الجديدة للاعبي الجوجيتسو من أبناء الدولة فرصة الاحتكاك بنخبة لاعبي العالم من مُختلف الأحزمة والأوزان، في مشهد مصغر لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وسلسلة بطولات أبوظبي جراند سلام، كما أنها تأتي في توقيت مميز لاختبار مدى جاهزية اللاعبين واستعدادهم لخوض الاستحقاقات الإقليمية والقارية القادمة.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، أن البطولة تمثل منصة مهمة لاستقطاب مجموعة من المواهب العالمية للتنافس في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وتعد ثمرة للتعاون المشترك بين اتحاد الإمارات ورابطة أبوظبي للمحترفين الذي يصب في مصلحة تطوير الجوجيتسو وإثراء أجندة الاتحاد ببطولات ذات مواصفات عالمية.

وشدد المنهالي على أن البطولة الجديدة تأتي عقب النجاح الكبير الذي حققته «بطولة الإمارات الدولية لمحترفي الجوجيتسو - أبوظبي» في نسختها الأولى التي أقيمت خلال شهر مارس الماضي، وأن الحدث يساهم في الارتقاء بمستوى اللاعبين واللاعبات لا سيما على صعيد الاحتكاك بلاعبين دوليين معروفين.

وأشاد رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بأهمية التعاون مع اتحاد الإمارات الذي يؤسس لعهد جديد من البطولات عالمية المستوى، بما يواكب تطلعات وعشاق اللعبة. وأضاف أن مثل هذه البطولات تبشر بالعودة القوية للمنافسات والنشاط الدولي الذي تميزت به الإمارات والعاصمة أبوظبي كوجهة استثنائية لاستضافة أبرز الأحداث الدولية.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من داخل الدولة ودول البرازيل وكولومبيا وروسيا والأردن ومصر وسوريا وباكستان وفلسطين والسلفادور وأوكرانيا وقيرغيزستان والهند وفرنسا وكندا وأذربيجان والمغرب وأفغانستان ولبنان وأوزبكستان وصربيا وإيرلندا والبحرين وإيطاليا والسويد وطاجيكستان وإيران والفلبين والعراق.