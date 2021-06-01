منتخب الـ"سوفتبول" الأسترالي أول الواصلين للمشاركة في أولمبياد طوكيو

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أوتا (اليابان) : أصبح منتخب الـ"سوفتبول" الأسترالي أول الوفود الرياضية الواصلة إلى اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، في خطوة مهمة وسط الشكوك القائمة حيال إقامة الحدث المؤجل عاماً بسبب فيروس كورونا.

وأظهر وصول الفريق لمحة عن إجراءات الأمن الصحي التي ستتبعها السلطات اليابانية في الألعاب. ورغم أن كامل أعضاء الفريق قد تلقوا اللقاح، يتعين عليهم إجراء فحوصات كوفيد 19 قبل السفر وعند الوصول.

وخرج هؤلاء من الطائرة وهم يرتدون أقنعة رياضية واقية وزياً باللون الأخضر والذهبي، رافقهم أشخاص يرتدون قبعات تحمل تمائم الأولمبياد والألعاب البارالمبية.

وكان مزاج الفريق احتفالياً، إذ بدأوا بالتلويح لوسائل الإعلام وبالتقاط صور السيلفي، ومن المرجح أن يكون هذا الوصول بمثابة دفعة للمنظمين في معركة الشكوك القائمة حيال إقامة الألعاب.

وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم اليابانيين يؤيدون تأجيلاً أو إلغاء للحدث الرياضي الضخم المرتقب بين 23 تموز/يوليو و8 آب/أغسطس المقبلين، رغم تأكيدات المنظمين بأن القواعد الصارمة ستحافظ على سلامة الرياضيين والمشجعين على حد سواء.

وبعد ثلاث ساعات من الوصول، أكد مسؤول أن كل نتائج الاختبارات جاءت سلبية للفريق، وأن الأخير قد توجه إلى معسكره التدريبي في مدينة أوتا التي تبعد نحو مئة كيلومتر إلى شمال العاصمة طوكيو، حيث سيخضعون لقواعد صارمة.