شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُحدد 19 سبتمبر موعدا مبدئيا لنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حددت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، يوم 19 سبتمبر المقبل موعدا لمباراة نهائى كأس مصر فى حالة انتهاء الدورى العام يوم 17 من نفس الشهر.

ووضعت اللجنة الثلاثية فى اجتماعها مع الأندية أمس أكثر من موعد لانتهاء الدورى، وسيتم حسم الموعد النهائى بعد وضوح الرؤية بشأن وصول النادى الأهلى لنهائى دورى أبطال افريقيا من عدمه وكذلك تأهل المنتخب الأولمبى للأدوار التالية فى الأولمبياد من عدمه أيضا.

وتم خلال الاجتماع استعراض المواعيد المقترحة لاستكمال الدوري، فى ظل ظروف مشاركة المنتخب الأولمبى فى الدورة الأولمبية وناديي الأهلي وبيراميدز في بطولتي الأندية الأفريقية، وأنه وفق النتائج هناك احتمال لانتهاء الدوري قبل نهاية أغسطس، فيما تبقى احتمالات امتداد الموسم إلى شهر سبتمبر وفق ما تحققه من نتائج على المستوى الخارجي.

من جهتها أبدت الأندية استعدادها للمساعدة في مسعى الاتحاد بإنهاء الدوري مبكرًا؛ من أجل راحة الأطراف كافة في الموسم المقبل، وهو ما عبر عنه صراحة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من أجل الصالح العام، فيما أبدى حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، رغبة ناديه في إضفاء كل أشكال تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وهو الأمر الذي أكد معه مسئولو الاتحاد حرصهم على الالتزام به.