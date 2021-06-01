شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غيابه 3 أسابيع.. تعرف على نتائج الأهلى فى غياب محمد هاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن الأشعة التى خضع لها محمد هاني، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بشد فى العضلة الأمامية، وأنه يحتاج إلى 3 أسابيع للتعافى من الإصابة، وإعلان جاهزيته للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.

ويبدأ محمد هانى تنفيذ برنامجا علاجيا وتأهيليا من أجل التعافى من الإصابة، التى تعرض لها فى مباراة نهضة بركان والتى أقيمت على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويفاضل الجهاز الفنى للأهلى، خلال الأيام المقبلة، بين أحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق لقيادة الجبهة اليمنى فى مباراة الترجى التونسى يوم 18 يونيو المقبل فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى سيغيب عنها محمد هانى الظهير الأيمن الأساسى للفريق للإصابة.

ونستعرض في هذا التقرير نتائج الأهلى في غياب محمد هانى هذا الموسم..

غاب محمد هانى هذا الموسم عن الأهلى في 9 مباريات حتى الآن، 3 في دوري أبطال أفريقيا و5 في بطولة الدوري وواحدة في كأس مصر.

وجاءت النتائج كالتالي:

سونديب 0 / 1 الأهلى "دوري أبطال أفريقيا"

الأهلى 4/ 0 سونديب "دوري أبطال أفريقيا"

الأهلى 1 /0 سيمبا "دوري أبطال أفريقيا"

الأهلى 0 / 0 وادى دجلة "الدوري"

الأهلى 2 /0 سيراميكا كليوباترا "الدوري"

الاهلى 2 /1 الزمالك "الدوري"

الأهلي 1 /2 سموحة "الدوري"

الأهلى 3 /1 إنبي "الدوري"

الأهلى 2 /1 النصر "كأس مصر"