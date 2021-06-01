شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يمد راحة لاعبى الاتحاد 48 ساعة إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

منح حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى اللاعبين 48 ساعة إضافية راحة ليعود اللاعبين للتدريبات الجماعية الخميس المقبل.

وكان حسام حسن قد منح اللاعبين 72 ساعة عقب الفوز على أسوان بهدفين مقابل لاشئ واستعادة الفريق لتوازنه في الدورى بعد غياب الفوز عدة اسابيع متتالية .

ويستغل الجهاز الفنى بالاتحاد فترة التوقف الحالية لعلاج المصابين والتركيز فى المباريات المقبلة ، والتى وصفها العميد بالصعبة ، عقب الإصابات المؤثرة ، التى لحقت بالفريق وخاصة رزاق سيسيه و حسام عاشور .

ومن المنتظر أن يطلب حسام حسن عدد من المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة ، وذلك لإعطاء جميع اللاعبين الفرصة للوقوف على مستواهم قبل الدفع بهم فى المباريات الرسمية.

كما يتابع حسام حسن مجموعة من اللاعبين الشباب للوقوف على مستواهم وتحديد مدي امكانية الاستعانة بأي منهم في الفترة المقبلة فى ظل الاصابات التى يعاني منها الفريق .