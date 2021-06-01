شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: معلول يمثل 70 % من الأداء الهجومي وبيكهام لا يصلح بديلاً لهاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر يمثل 70% من قوة الأداء الهجومي للأهلي، وقال السيد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": الفضل يرجع لعلي معلول في 70 % من أداء الأهلي الهجومي، وأي لاعب بجواره يشكل جبهة قوية جداً، وغياب محمد هاني مؤثر على أساس أن بديله بعيد عن مستواه، وهذا ما شعرنا به في فترة سابقة، أتمنى من موسيماني ألا يعود لبيكهام لخلافة هاني في تلك الجبهة.

أضاف: أرى أن حسين الشحات يقدم الواجب الدفاعي بشكل جيد حتى مع انتقاد الجماهير له، وسبق له اللعب في مركز الظهير الأيمن وهو البديل المناسب لهاني، وسيكون أيضا مفتاح لعب.

واختتم: قفشة عنصر مؤثر جداً في الأهلي، ولا أعتقد أن هناك لاعب قريب من أفشة حتى مع تألق ناصر ماهر، وغياب أفشة سيشكل مشكلة لأداء الأهلي .

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، غياب محمد مجدى أفشة لاعب الفريق لمدة أسبوعين عن التدريبات بعدما أثبتت الأشعة إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل.

وتعرض محمد مجدي أفشة للإصابة خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربي، فى لقاء السوبر الأفريقى الذى توج به الأهلى للمرة السابعة فى تاريخه بعد الفوز بثنائية نظيفة سجلها محمد شريف وصلاح محسن.

ويسيطر الخوف على عشاق المارد الأحمر بعد الإعلان عن إصابة أفشة، خاصة في ظل ارتباط الأهلى بمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.