شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي: الحضري سيكون مدرب المنتخب قريباً ولو طلب عيل من عيالي هديهوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب السابق وفريق سموحة حالياً، عن خليفته في تدريب الحراس، وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر : تحدثت مع الحضري حول التدريب، لأن التدريب مختلف تماماً عن اللعب وعصام يدرك هذا وذلك يعجبني جداً ونتواصل بشكل يومي، والحضري أوفى شخص لأحمد ناجي وهو جزء كبير من تاريخي ولو طلب عيل من عيالي هديهوله، وأعتقد أنه سيكون له شأن كبير جداً وسيكون مدرب المنتخب في فترة قريبة.

واصل: الهاني سليمان من نوعية شبيهه بالحضري ومفاجأة بالنسبة لي هو وباقي الحراس بسموحة، وأرى فيه الحضري خلال التدريبات، الآن نعتمد عليه أيضاً في بناء اللعب والهجمات المرتدة وهذا غير من طريقته وأسلوبه في استهلاك الوقت.

أكمل: الهاني سليمان دخل في اهتماماتي أكثر من مرة خلال تواجدي في الإدارة الفنية للمنتخب ولكن الأولوية كانت لأصحاب الخبرات في المشاركات الأفريقية وهو تعرض للظلم في هذه النقطة.

واختتم: محمد عواد حارس كبير جداً، ولكن عندما قارنا بينه وبين إكرامي كانت الخبرات هي عنصر الحسم في ضم شريف إكرامي، ومركز حراسة المرمى هو المركز الآمن تماماً للمنتخب، ومستوى التدريب والمدربين ارتفع جداً على صعيد حراسة المرمى، وأحيي مدربي حراس المرمى، الشناوي هو الأفضل في مصر ولكن باقي الحراس كلهم جيدين على صعيد الـ 18 نادياً المشاركين في الدوري.